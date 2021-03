Qualificazioni Mondiali 2022: goleada per Belgio e Olanda, Portogallo in rimonta

VERSO QATAR 2022

Bielorussia stesa 8-0 dalla formazione di Martinez (con Lukaku in panchina), 7-0 per gli Orange a Gibilterra. Cristiano Ronaldo, Perisic, Calhanoglu e Skriniar protagonisti con le rispettive Nazionali

Il Belgio stende la Bielorussia: con Lukaku in panchina, finisce 8-0 per la Nazionale di Martinez: reti di Batshuayi, Vanaken, Trossard (doppiette per questi ultimi due), Doku, Praet e Benteke. Il Portogallo passa 3-1 in Lussemburgo, con Cristiano Ronaldo che ribalta il vantaggio dei padroni di casa. Perisic è protagonista nel 3-0 della Croazia su Malta, così come Calhanoglu lo è in Turchia-Lettonia 3-3. La Slovacchia di Skriniar piega 2-1 la Russia.

BELGIO-BIELORUSSIA 8-0

Non c’è partita al Den Dreef di Heverlee, con il Belgio che stende nettamente la Bielorussia nonostante l’assenza di tanti big, tra i quali Lukaku. La Nazionale padrona di casa riesce a mettere il match sui binari giusti già nel primo quarto d’ora di gioco. Prima, al 14’, Batshuayi conclude in maniera vincente con un bel sinistro sotto la traversa, su assist di Doku; poi il cross dalla destra di Meunier trova l’inserimento a fari spenti di Vanaken il cui tocco vincente con il destro vale il 2-0. Un grandissimo destro potente di Trossard a fil di palo vale il tris al 38’. Poker meritatissimo di Doku, poi, al 42’. A inizio ripresa Praet chiude un bel triangolo con Batshuayi per la cinquina. Benteke (70’) e di nuovo Trossard (76’) e Vanaken (89’) completano la straordinaria goleada.

LUSSEMBURGO-PORTOGALLO 1-3

Allo Stade Josy Barthel il Portogallo passa 3-1 e raggiunge la testa della classifica del gruppo A con 7 punti in coabitazione con la Serbia. Lusitani sorprendentemente sotto nel punteggio allo scoccare della mezz’ora, quando lo stacco aereo di Gerson Rodrigues, sul cross perfetto di Sinani, fulmina Lopes. Tuttavia Diogo Jota acciuffa il prezioso pari pochissimo prima dell’intervallo, sfruttando di testa il cross morbido di Pedro Neto. Così, al 51’, il cross di Joao Cancelo trova il piatto destro ravvicinato al volo di Cristiano Ronaldo, che ha così modo di rifarsi dopo il gol fantasma alla Serbia. Palhinha chiude definitivamente i conti a 10’ dalla fine.

GIBILTERRA-OLANDA 0-7

Goleada da pronostico per l’Olanda sul campo di Gibilterra e seconda vittoria consecutiva per la squadra di de Boer che, dopo il ko contro la Turchia, si porta così in scia su Calhanoglu e compagni. Come nelle previsioni, gli Orange dominano al Victoria Stadium, ma devono aspettare tuttavia il 42’ per sbloccare la situazione: Berghuis è autore di un sinistro a giro all’interno dell’area avversaria sull’assist (quasi) involontario di Wijnaldum. Ospiti che poi quindi riescono così a dilagare nella ripresa: de Jong (55’), Depay (61’ e 88’), Wijnaldum (63’), Malen (64’), van de Beek (85’).

TURCHIA-LETTONIA 3-3

Calhanoglu show nel primo tempo della Turchia in casa contro la Lettonia, anche se alla fine la sua Nazionale viene rimontata sul 3-3 dai baltici. Il milanista prima è autore dell’assist che porta al vantaggio firmato da Karaman dopo nemmeno due minuti di gioco, poi pesca il raddoppio al 34’ con un gran collo destro al volo che rimbalza sul terreno di gioco per superare un immobile Steinbors. Savalnieks accorcia le distanze subito dopo, ma al 52’ Burak Yilmaz ristabilisce le distanze su rigore. Uldrikis segna il 3-2 al 58’ e, infine, è Ikaunieks a siglare il definitivo pari al 79’.

CROAZIA-MALTA 3-0

Secondo successo di fila nelle qualificazioni ai Mondiali 2022 anche per la Croazia, alla quale basta un tranquillo 3-0 per sbarazzarsi in casa di Malta. Dopo un primo tempo non semplicissimo, Perisic fa felice la Nazionale vicecampione del mondo in carica: dalla sinistra, Borna Barisic trova l’interista che realizza con un tap-in vincente al volo col destro sulla linea di porta. Al 76’ Nwoko commette un evidente fallo di mano e per l’arbitro non ci sono dubbi nell’assegnare il calcio di rigore a favore della Croazia, trasformato con freddezza da Modric. Brekalo completa il tris al 90’.

MONTENEGRO-NORVEGIA 0-1

La Norvegia passa di misura sul campo del Montenegro e ora può guardare con più ottimismo alla qualificazione per i prossimi Mondiali di calcio, in Qatar nel 2022. Allo Stadion Pod Goricom di Podgorica la formazione scandinava si porta in vantaggio al 35’, quando Sorloth insacca con grande freddezza dopo il bel suggerimento di Elyounoussi. Questa si rivelerà la rete che deciderà la partita, anche perché il Montenegro non si rende sostanzialmente mai in partita. Prima sconfitta in questo girone per la Nazionale di Radulovic.

SLOVACCHIA-RUSSIA 2-1

Vittoria importantissima per la Slovacchia in casa contro la Russia. Alla City Arena Trnava sono i padroni di casa a portarsi sull’1-0 alla fine del primo tempo: al 38’, infatti, è Skriniar con un bel colpo di testa sul calcio d’angolo battuto da Mak a firmare la rete del momentaneo vantaggio. Al 71’, però, Mario Fernandes riesce a pareggiare i conti in area avversaria sull’assist di Kuzyayev. A questo punto ci deve pensare Mak a firmare il gol vittoria al 74’ al termine di una buona azione personale.

GALLES-REPUBBLICA CECA 1-0

L’espulsione di Patrik Schick (rosso diretto) a inizio ripresa mette in seria difficoltà la Repubblica Ceca al Cardiff City Stadium. Anche perché gli ospiti controllando bene contro il Galles, che invece così alla fine riesce a trovare la rete che decide la sfida all’82’: Daniel James trova spazio in area e, cross morbido di Gareth Bale, da pochi passi, incorna di potenza sulla sinistra. A questo punto nel gruppo E, alle spalle del Belgio, le due Nazionali hanno rispettivamente 3 e 4 punti in classifica.

AZERBAIGIAN-SERBIA 1-2

La Serbia è corsara in Azerbaigian per 2-1 e conquista la seconda vittoria in tre partite nel gruppo A, dopo il pareggio in rimonta contro il Portogallo. Gli ospiti sbloccano il risultato al 16’ del primo tempo grazie a un bel controllo e tiro col destro da parte di Mitrovic dopo il suggerimento di Tadic. Padroni di casa che però non mollano il colpo e pareggiano i conti al 59’ grazie al calcio di rigore trasformato da Makhmudov (fallo di Kostic). L’1-1 sembrerebbe a un certo punto il risultato finale ma, a 9’ minuti dalla fine, ci pensa nuovamente l’attaccante del Fulham a riportare definitivamente avanti i serbi con un sinistro potente.

CIPRO-SLOVENIA 1-0

Sconfitta pesante per la Slovenia, che non è riuscita a cominciare nel migliore dei modi il suo percorso nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022 e che viene sorpassata nella classifica del gruppo H proprio da Cipro. La Nazionale allenata da Kostenoglou fa il colpaccio a Nicosia e si porta ora a quota 4 nel girone. A decidere la sfida è Ioannis Pittas: al 42’ il numero 23 dei padroni di casa firma il gol vittoria con un bel mancino da appena dentro l’area avversaria che termina a fil di palo. Niente da fare per il portiere Oblak. Inutili poi gli sterili tentativi portati avanti da Ilicic e compagni.