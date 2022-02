Polonia, Szczesny: "La mia coscienza non mi permette di giocare con la Russia"

Wojciech Szczesny appoggia appieno la decisione della Federcalcio polacca di boicottare lo spareggio mondiale contro la Russia. Il portiere della Juventus ha sottolineato gli stretti rapporti che lo legano all'Ucraina, paese di origine della moglie, Marina Luczenko: "Mia moglie è nata in Ucraina, nelle vene di mio figlio scorre sangue ucraino, parte della nostra famiglia si trova ancora in Ucraina, molti dei miei collaboratori sono ucraini e sono tutti persone eccezionali. Vedere la sofferenza sui loro volti e la paura per il loro paese mi fa capire che non posso rimanere fermo e far finta di nulla - ha scritto sul suo profilo Instagram - . Nel momento in cui Putin ha deciso di invadere l'Ucraina ha dichiarato guerra a tutti i valori che l'Europa rappresenta: libertà, indipendenza, ma soprattutto pace. Il 26 marzo era in programma la gara di playoff per il Mondiale in Qatar e anche se il mio cuore si spezza a scrivere questo, la mia coscienza non mi permette di giocare. Rappresentare il proprio paese è il più grande onore nella carriera di un calciatore, ma è pur sempre una scelta. Mi rifiuto di giocare contro giocatori che scelgono di rappresentare i valori e i principi della Russia. Mi rifiuto di stare in piedi sul campo, indossando i colori del mio paese e ascoltando l'inno nazionale russo. Mi rifiuto di prender parte a un evento sportivo che legittima le azioni del governo russo. So che il mio impatto può essere solamente simbolico, ma chiedo a FIFA e UEFA di intraprendere un'azione e ritenere la federazione russa responsabile delle sue azioni".