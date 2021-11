Playoff Mondiale 2022, chi pescherà l'Italia? Il sorteggio in diretta

Sale la tensione per il sorteggio di Zurigo (anche in diretta streaming dalle 17 su Sportmediaset.it) che determinerà gli incroci dei playoff di qualificazione al Mondiale in Qatar nel 2022 in cui l'Italia sarà protagonista. Azzurri testa di serie che ospiteranno in casa una nazionale della seconda fascia e che conosceranno già oggi avversario e sede (sempre con sorteggio) dell'eventuale finalina. Lo spauracchio principale è il Portogallo di Cristiano Ronaldo.