Nazionale verso la Svizzera, Mancini studia la rivoluzione: si scaldano Zaniolo e Pellegrini

VERSO SVIZZERA-ITALIA

Il ct azzurro deve fare i conti con impegni ravvicinati e stanchezza, possibili Chiellini e Di Lorenzo in difesa

Il pareggio contro la Bulgaria nelle qualificazioni Mondiali, prima partita 53 giorni dopo lo storico trionfo di Wembley a Euro 2020, ha fatto scattare subito un campanello d'allarme in casa Italia. La voglia di tornare ai Mondiali è tanta dopo la mancata qualificazione nel 2018, per questo il mezzo passo falso contro i bulgari allo stadio Franchi ha fatto tornare alla mente l'incubo di uno spareggio come quello drammatico contro la Svezia. Sì perché la formula delle qualificazioni è spietata, solo la prima di ogni girone stacca direttamente il pass per il Qatar. Per le altre la strada verso la Coppa del Mondo passerà attraverso una serie di playoff nel marzo del 2022. Getty Images

Fondamentale, quindi, diventa la prossima partita che vedrà gli Azzurri di Roberto Mancini impegnati a Basilea contro la Svizzera.

"In Svizzera sarà una partita completamente diversa, anche se non dico che oggi abbiamo fatto male. Avessimo vinto sarebbe stato meglio, ma domenica è una partita importante e dovremo vincerla", ha dichiarato Mancini dopo l'1-1 del Franchi. L'Italia è ancora saldamente al comando del suo girone con quattro punti di vantaggio sulla compagine elvetica, che però ha due partite in meno e quindi potenzialmente davanti. Per questo domenica da Basilea l'Italia dovrà tornare a casa almeno con un pareggio, meglio ancora con una vittoria per rimettere le cose apposto e guardare con maggior serenità e fiducia alle restanti sfide iridate.

La Nazionale è tornata ad allenarsi a Coverciano per iniziare a preparare la sfida di domenica, con il ct Mancini che potrebbe effettuare diversi cambi nella formazione. I tempi ravvicinati e la condizione non ancora ottimale di alcuni giocatori, infatti, impongono delle scelte anche dolorose. Contro la Bulgaria era giusto confermare quasi in blocco l'undici che ci ha fatto gioire a Wembley, anche se non portare nemmeno in panchina giocatori come Zaniolo è sembrato quanto meno un azzardo. Proprio la stellina della Roma, insieme all'altro giallorosso Lorenzo Pellegrini, si candida ad una maglia da titolare visto anche l'ottimo momento di forma dimostrato in campionato e in Conference League.

Altri possibili cambi potrebbero riguardare capitan Chiellini al posto di Acerbi e Di Lorenzo per un Florenzi apparso in difficoltà. Anche Manuel Locatelli, match winner contro la Svizzera a Euro 2020, si candida per giocare a Basilea. Dal canto suo la Svizzera sarà priva di tre titolari del calibro del capitano Xhaka (fermato dal Covid), di Embolo e di Shakiri. Per il neo ct Yakin non sarà facile raccogliere l'eredità di Petkovic ma certamente la sfida contro gli Azzurri sotto l'aspetto delle motivazioni rappresenta già una grande occasione.

I rossocrociati proveranno ad impedire all'Italia di agganciare il Brasile per la serie più lunga di risultati utili consecutivi con 36. Di fronte, però, si ritroveranno una squadra sicuramente diversa da quella vista al Franchi dove è mancata soprattutto lucidità e precisione sotto porta. "Ora la cosa più importante è recuperare le forze per domenica, anche perché abbiamo attaccato tanto e nel finale siamo diventati anche un po' arruffoni. Per la sfida di domenica bisognerà vedere come stanno fisicamente i giocatori", ha sottolineato ancora Mancini.