Qualificazioni Mondiali 2022: la Croazia vola in Qatar, Russia e Macedonia del Nord ai playoff

QUALIFICAZIONI MONDIALI

I vicecampioni del mondo vincono 1-0 in casa sui russi, il napoletano Elmas trascina i suoi nel 3-1 all’Islanda

La Croazia agguanta allo scadere il pass per i Mondiali del 2022 in Qatar grazie alla vittoria 1-0 contro la Russia: a Spalato è un autogol di Kudryashov a otto minuti dal 90’ a regalare i tre punti che consentono ai vicecampioni del mondo di scavalcare proprio i russi al primo posto del girone (23 lunghezze a 22). Si qualifica ai playoff anche la Macedonia del Nord, vincitrice 3-1 sull’Islanda grazie alla doppietta del napoletano Elmas.

GRUPPO H

E’ la Croazia a classificarsi al primo posto nel gruppo H e quindi a qualificarsi direttamente ai Mondiali del 2022 in Qatar. Alla nazionale di Dalic basta la vittoria 1-0 in casa sulla Russia per scavalcare proprio i russi in classifica (23 punti a 22) e costringere così la nazionale di Karpin a passare per i playoff. A Spalato, con tanta Serie A in campo (dagli interisti Brozovic e Perisic all’atalantino Pasalic) la Croazia deve per forza vincere e si getta in avanti sin dal primo minuto, ma la Russia si difende molto bene e lascia poche chance agli avversari. Il muro russo non crolla e il ct croato, nella ripresa, affianca a Kramaric anche un’altra vecchia conoscenza del nostro campionato come Livaja, mentre Modric prova a inventare. Il ct russo risponde togliendo il tridente per rafforzare centrocampo e difesa: sembra la mossa vincente, ma al minuto 82’ è Kudryashov a tradire i suoi mettendo a segno l’autogol che manda i vicecampioni del mondo in Qatar. Incredibile beffa invece per la Russia. Nelle altre partite del girone, senza valore ai fini della classifica, vittorie della Slovacchia a Malta per 6-0 e della Slovenia 2-1 su Cipro.