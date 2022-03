Italia, rammarico Berardi e Donnarumma. Verratti: "Lasciate stare i giovani"

Passati tre giorni dal clamoroso e inatteso ko contro la Macedonia del Nord, costato all'Italia la qualificazione ai Mondiali 2022, per i giocatori azzurri è il momento delle riflessioni. Il primo a farsi avanti è stato Marco Verratti: "I più giovani lasciateli tranquilli, se proprio volete insultate noi più 'grandi' - ha scritto su Instagram il centrocampista del Psg -. La delusione adesso è grande ma abbiamo già dimostrato che con il lavoro, la passione e il cuore tutto è possibile". Dispiacere anche nelle parole di Domenico Berardi: "Scusateci per questo disincanto. Noi lavoreremo per tornare a farvi sognare. Insieme. Uniti". Infine Gigio Donnarumma: "Siamo molto delusi. Il nostro compito è riportare la nazionale dove merita".