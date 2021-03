Italia, Mancini dopo la Lituania: "Sapevamo sarebbe stata dura, ma l'importante era vincere"

ITALIA

Il ct ha commentato il 2-0 di Vilnius: "Abbiamo sprecato tante occasioni, di certo avremmo sofferto meno"

Terza partita, terza vittoria 2-0 e Italia a punteggio pieno nel gruppo di qualificazione al Mondiale 2022. Contro la Lituania è stata una sfida più complicata del previsto, ma non per il ct Mancini: "Sapevamo sarebbe stata dura - ha commentato il tecnico -, era la terza partita in sette giorni e conoscevamo le difficoltà visto anche il campo sintetico. Abbiamo sprecato tante occasioni e avremmo sofferto meno, ma l'importante era vincere". Getty Images

I tre punti consentono all'Italia di salire a quota nove con un percorso netto: "Il bicchiere per noi è mezzo pieno - ha continuato Mancini a fine partita - , non era facile vincere su questo campo. Se sblocchi questo tipo di partite poi riesci a giocare meglio, trovando più spazi, altrimenti trovi sempre un avversario che pensa solo a chiudersi e devi trovare il modo di trovare la giocata".

Tanti gli errori davanti al portiere nella ripresa con Immobile che solo a tempo scaduto, su rigore, ha riscattato le quattro occasioni sprecate: "E' normale un po' di appannamento in questo periodo della stagione, ma l'importante è che lui e gli altri siano sul pezzo".

Con il successo a Vilnius, Mancini ha raggiunto i 25 risultati utili consecutivi di Marcello Lippi: "Sarei contento di essere come lui a dicembre 2022 (dopo il Mondiale in Qatar ndr). Ora sono felice perché siamo in testa al gruppo, ma i numeri al momento sono fini a se stessi".