Italia, Bonucci: "Non sarò io il rigorista, ma decideremo tutto al momento"

VERSO QATAR 2022

Il capitano azzurro scuote i suoi alla vigilia della sfida decisiva per la qualificazione ai Mondiali: "Dimenticandoci il recente passato"

"Dovrà essere l'Italia che abbiamo visto nelle qualificazioni europee e all'Europeo. Ci sarà da portare a casa il risultato dimenticandoci il recente passato. Essere campioni d'Europa non ci dà il diritto alla vittoria, dobbiamo mettere da parte il pareggio con la Svizzera ed essere concentrati sulla partita di domani. Rigore? Se ci sarà non lo batterò io, decideremo al momento ma per ora abbiamo deciso di lasciare tutto come sempre". Così Leonardo Bonucci, a Raisport, alla vigilia della sfida decisiva contro l'Irlanda del Nord che vale il pass per i Mondiali in Qatar. Getty Images

Seduto accanto al ct Mancini in conferenza stampa, Leonardo Bonucci non si è poi sottratto all'attesa domando su chi, eventualmente, si prenderà la responsabilità di calciare un calcio di rigore: “Se il prossimo lo calcerò io? Il mio primo pensiero l’altra sera è stato di abbracciare Jorginho, un errore può capitare a chiunque. Comunque non sarò io il rigorista domani, decideremo quando sarà il momento. Per ora abbiamo deciso di lasciare le cose come stanno. So solo che la squadra farà una grandissima prestazione per portare a casa la vittoria. Dobbiamo essere sempre più squadra, un concetto che dovrà venire fuori all’ennesima potenza”.

