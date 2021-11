Il ct dell'Irlanda: "Sarebbe stato meglio se l'Italia avesse battuto la Svizzera"

LA CONFERENZA STAMPA

Ian Baraclough ha parlato alla vigilia dell'incontro decisivo per il futuro degli azzurri

Ian Baraclough, commissario tecnico dell'Irlanda del Nord, nella conferenza stampa della vigilia della partita di Belfast ha parlato delle difficoltà nel trovarsi di fronte una squadra assetata di gol: "Avrei preferito che l’Italia avesse vinto con la Svizzera, perché verranno qui per prendersi il bottino pieno e sarà una partita difficile per noi, soprattutto con così poco tempo per prepararla. Spero che i ragazzi possano godersi questa sfida visto che serate come questa non capitano spesso".

"Abbiamo vissuto partite così in passato, come quelle con Germania e Olanda, ma per noi questo è un test enorme - ha aggiunto Baraclough -, la chance di far vedere quello che valiamo contro i campioni d’Europa, la miglior squadra del continente. Ma non avremo paura. Sappiamo che a volte ci troveremo schiacciati nella nostra area, che avremo poco la palla, per cui sarà importante gestirla bene quando ne saremo in possesso. Sarà importante migliorare rispetto alla ripresa con la Lituania, imparare dagli errori commessi in quei quarantacinque minuti".