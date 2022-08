Brasile, svelate le maglie per i Mondiali

© Da video

A tre mesi dall'inizio della Coppa del Mondo, la federcalcio brasiliana attraverso la campagna "Veste a Garra" ha presentato le nuove maglie che la Seleçao indosserà in Qatar. La prima maglia, come da tradizione gialla, presenta un design con disegni ispirati alla pelle del giaguaro e alcuni dettagli verdi su colletto e maniche. La seconda è blu con una sfumatura di verde sulle maniche e con i dettagli del giaguaro sulle maniche in verde fluorescente.