Svizzera, Petkovic: "Italia favorita per la vittoria finale"

"L'Italia è una delle candidate alla vittoria, gioca le prime tre partite in casa. Ma è tutto da vedere perché le partite vanno giocate e dagli ottavi può succedere di tutto. Bisogna essere pronti per affrontare questi avversari. Ben volentieri torno a Roma, purtroppo solo per una partita. In bocca al lupo a Mancini, sa anche lui di essere favorito". Così Vladimir Petkovic, ct della Svizzera, commenta il sorteggio di Euro 2020.