Qualificazioni Euro2020: Modric non basta, la Croazia stecca con l'Azerbaigian

La Croazia raccoglie solo un punto nella corsa a Euro 2020, costretta all'1-1 da un ottimo Azerbaigian a Baku. I vicecampioni del mondo partono forte e all'11' Luka Modric segna il vantaggio su rigore. Il milanista Ante Rebic sfiora due volte il raddoppio, ma l'Azerbaigian non si arrende e pareggia al 72' con una prodezza di Khalilzada. Per i padroni di casa anche due gol annullati per fuorigioco e un paio di occasioni per vincere il match.



AZERBAIGIAN-CROAZIA 1-1

Sono punti importanti quelli che si assegnano a Baku, dove i vicecampioni del mondo della Croazia hanno bisogno di vincere in un girone E in cui il testa a testa con l'Ungheria è stato fin qui serrato. Anche per questo motivo il ct Dalic se la gioca con un piccolo esercito di stelle in campo dal primo minuto: ci sono Petkovic, Vlasic, il milanista Rebic, l'ex interista Perisic e chi in nerazzurro è rimasto come Brozovic. E poi c'è Luka Modric. Proprio il fuoriclasse del Real Madrid, capitano della sua nazionale mette subito le cose in chiaro con un bolide che sfiora il palo dopo pochi minuti. Quando poi all'11' Krivotsyuk allontana con il braccio un pallone che Petkovic stava palleggiando in area, è inevitabilmente Modric a incaricarsi di battere il rigore. Balayev battezza il palo giusto, ma la conclusione è perfetta e si insacca. Rebic nel primo tempo è tra i migliori in campo per la Croazia e sfiora due volte il raddoppio (bravo il portiere avversario). Balayev è attentissimo e con due prodezze evita il gol anche a Vlasic, ma l'Azerbaigian non sta solo a guardare. Verso la mezz'ora infatti Sheydaev si produce in una splendida azione personale, chiamando Livakovic alla gran parata. A pochi secondi dall'intervallo ci sarebbe anche il pareggio di Nazarov, ma l'arbitro non convalida per fuorigioco. Il secondo tempo conferma la vena più che buona dell'Azerbaigian, che infatti si vede annullare per offside un altro gol (segnato stavolta da Emreli). Ma il pareggio è nell'aria e arriva al 72', quando Sheydaev e Khalilzada duettano al limite dell'area e quest'ultimo si lancia in un dribbling furioso: sfugge a Brozovic, si infila tra Lovren e Bartolec e batte il portiere in uscita, tutto con il sinistro. Ci si aspetterebbe una reazione furibonda della Croazia, ma non è esattamente così: ci prova Modric con la sua classe, ma sulle ali dell'entusiasmo gli azeri provano anche a vincere. Lo fanno con Nazarov e il solito Khalilzada, ma la Croazia tiene. Nel finale arriva quindi il forcing degli ospiti, ma il risultato non cambia più. Per la Croazia, un po' a sorpresa arriva solo un punto. E la sensazione che in fondo sia anche andata bene così.