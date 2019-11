Qualificazioni Euro 2020: Spagna a valanga, Finlandia e Svezia in festa

LE ALTRE GARE

La Spagna travolge Malta per 7-0 in una delle sfide più facili della notte di qualificazione a Euro 2020, ma a sorridere è il calcio scandinavo: il 3-0 sul Liechtenstein regala alla Finlandia il primo Europeo della sua storia. Qualificata anche la Svezia, che batte e supera in classifica la Romania grazie al 2-0 di Bucarest. Vicinissime al traguardo anche Danimarca (6-0 su Gibilterra) e Svizzera (che batte per 1-0 la Georgia).

GRUPPO D

La Danimarca si fa una scorpacciata di gol a Copenhagen, dove batte per 6-0 Gibilterra e mette un piede agli Europei del 2020. Troppo facile la partita per i padroni di casa, in vantaggio al 12' con il sinistro di Skov e poi capaci di dilagare nella ripresa. Al 47' ci pensa Gytkjaer con un gran destro su spizzata dell'atalantino Kjaer, al 51' Braithwaite triplica sottomisura. C'è ancora tempo per Skov di completare la doppietta al 64' e per Eriksen di mettere la sua firma nel finale con due gol (all'85' e al 94'). Danimarca ora a un punto dalla qualificazione, vicinissima anche per la Svizzera che lunedì andrà a giocarsi tutto proprio a Gibilterra. Intanto a San Gallo arriva un fondamentale 1-0 sulla Georgia, deciso da un colpo di testa di Itten al 77'. La grande sconfitta della serata è quindi l'Irlanda, che senza nemmeno giocare si ritrova in 90 minuti da prima a terza del raggruppamento, con la consapevolezza che lunedì prossimo la sfida di Dublino contro la Danimarca ora a +3 punti sarà un vero e proprio spareggio.

GRUPPO F

La Spagna diverte e si diverte a Cadice, dove torna a vincere dopo gli ultimi due pareggi raccolti nelle sfide contro Norvegia e Svezia. Vittima sacrificale è Malta, seppellita dai gol degli uomini di Robert Moreno che alla fine vincono per 7-0. Il gol del vantaggio è firmato da Morata al 24', con un tap-in sugli sviluppi di un corner. Gerard Moreno si vede annullare il raddoppio per fuorigioco, ma al 41' è proprio lui a fornire a Cazorla la palla giusta per il raddoppio dopo uno splendido fraseggio della Roja. Nella ripresa arriva quindi il colpo di grazia per gli ospiti, quando la Spagna segna quattro gol in meno di dieci minuti: inizia Pau Torres al 62' sugli sviluppi di un calcio d'angolo, al 63' arriva il mancino vincente di Sarabia, Dani Olmo al 69' completa la manita dopo un dribbling irresistibile e quindi al 71' c'è finalmente gloria anche per l'ottimo Gerard Moreno. All'85', infine, ci mette la firma anche Jesus Navas. Fondamentale invece il 2-0 della Svezia a Bucarest, garanzia della qualificazione per gli scandinavi. Già al 18' è Berg a mettere le cose al sicuro per la Svezia, con un gran colpo di testa su iniziativa di Forsberg sulla sinistra. Al 34' è quindi Quaison a firmare il raddoppio dopo uno splendido inserimento in area premiato dall'assist di Berg. Diventa quindi completamente inutile il 4-0 della Norvegia sulle Isole Far Oer: Reginiussen e Fossum segnano nelle fasi iniziali (4' e 8'), nella ripresa c'è anche la doppietta in tre minuti di Sorloth (62' e 65'). Ma a Euro 2020 ci va la Svezia.

GRUPPO J

Nel gruppo dell'Italia è festa grande per la Finlandia, che in virtù del 3-0 sul Liechtenstein è ormai certa del secondo posto nel girone e quindi della partecipazione a Euro 2020: si tratta di una qualificazione storica per gli scandinavi, presenti alle Olimpiadi nel 1912 e 1936 e mai alla fase finale di un Mondiale o un Europeo fin qui. Il vantaggio è firmato da Tuominen al 21', sfruttando un'iniziativa di Pukki faticosamente chiuso dalla difesa di casa. Al 64' è quindi Soiri ad essere atterrato in area da Meier, con Pukki che trasforma il rigore della sicurezza. E proprio lui al 75' mette il punto esclamativo con un dribbling sul portiere e poi la battuta in rete dopo un iniziale salvataggio del Liechtenstein. Nello stesso girone la Grecia va a vincere 1-0 in Armenia: decide Limnios al 34', con gli ellenici che in questo modo superano gli avversari in classifica e diventano terzi.