Qualificazioni Euro 2020: la Slovacchia passa 5-1 in Azerbaigian

11/06/2019

Al 3’ sono subito pericolosi gli slovacchi: Mak colpisce bene di testa da fermo, la sfera è ben indirizzata ma vede la grande reattività da parte del portiere Agayev, che salva la propria nazionale con una prodezza. Dall’altra parte il cross di Abdullayev trova lo stacco di Sheydaev che, completamente in controtempo, non inquadra lo specchio della porta. All’8 gli ospiti si portano in vantaggio: Lobotka prende palla e trova il varco centrale, il suo destro secco in scivolata dalla lunetta batte imparabilmente l’estremo difensore azero, con il pallone che si infila nell’angolino basso. Bozenik vince un contrasto e si presenta al tiro tutto solo davanti ad Agayev, che esce bene e chiude lo specchio della porta all’attaccante. Il portiere dimostra poi di essere in grande forma deviando in angolo al 20’ la botta di mezzo esterno dalla distanza di Kucka che stava per insaccarsi quasi sotto l’incrocio dei pali. Minuti scoppiettanti, poco prima della mezz’ora di gioco. Lo stesso Kucka, infatti, al 27’ riesce a trovare un gol capolavoro: punizione straordinaria del centrocampista del Parma che col destro beffa con una traiettoria imprevedibile Agayev, il quale questa volta non può proprio farci niente.



Al 29’ l’Azerbaigian si riporta subito sotto con un’azione personale di Sheydaev, il cui suo destro a giro trova il secondo palo; la difesa slovacca un po’ troppo passiva in questa circostanza. Passa poco più di un minuto e il gran sinistro dal limite Hamsik, che accarezza la traversa, ristabilisce subito le distanze; davvero strepitosa la conclusione dell’ex capitano del Napoli, che trova la rete dopo una bella girata. Al 40’ Bozenik trova nuovamente l’ottima risposta di Agayev, che tiene ancora i piedi i suoi compagni. Il sinistro altissimo di Sheydaev apre la ripresa. L’esterno destro a rientrare da fermo di Kucka non impensierisce minimamente il portiere avversario. Abdullayev in spaccata impegna seriamente Dubravka, che nega il punto del possibile 2-3. Così, al 57’ arriva il 4-1 slovacco a firma ancora di Hamsik: Vavro segue benissimo l’azione sulla destra e dalla linea di fondo pesca il centrocampista ora in forza al Dalian Yifang, che col piattone destro dal limite buca la retroguardia azera. Bozenic trova solo l’esterno della rete tutto solo davanti ad Agayev, divorando l’ennesima palla gol per lui. Alla metà esatta del secondo tempo Pekarik va via sulla destra, rientra ma spreca tutto con l’intera porta a disposizione. All’85’ la cinquina definitiva viene messa a segno da Hancko, servito di tacco da Duda. La Slovacchia porta a casa la sua seconda vittoria nel girone dopo quella contro l’Ungheria. Nella gara del pomeriggio, valida per il gruppo I, tutto facile per il Kazakistan che si impone 4-0 in casa contro San Marino. Il poker viene messo a segno da Kuat (45’), Fedin (62’), Suyumbayev (65’) e Islamkhan (79’). I kazaki ottengono la loro seconda vittoria nel girone e si portano a quota 6 in classifica. San Marino rimane fanalino di coda con zero punti.