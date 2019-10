Qualificazioni Euro 2020: Galles-Croazia 1-1, Modric e compagni a un punto dalla fase finale

VERSO EURO 2020

Al Cardiff City Stadium, Galles e Croazia pareggiano 1-1 nella corsa a Euro 2020. Un punto che serve molto di più ai vicecampioni del mondo, ai quali adesso basta un pareggio nell'ultima partita contro la Slovacchia per qualificarsi. Sono proprio gli ospiti a passare per primi, grazie a un preciso destro di Vlasic dopo nove minuti. Pareggia il solito Bale nel recupero del primo tempo, ma Giggs ora è a -4 dall'Ungheria nel gruppo E. Qualificazioni Euro2020, Galles-Croazia: highlights

Tanti scontri, alcuni dei quali paurosi, e un calcio che in certi frangenti diventa autentica battaglia. Ma a Cardiff, se il punteggio dice 1-1, alla fine dei conti a sorridere è la Croazia, che con questo pareggio è a un solo punto dalla qualificazione a Euro 2020. I vicecampioni del mondo avrebbero potuto chiudere i giochi con due turni di anticipo, e l'avvio sembra confermare l'ipotesi. Modric e compagni, senza Brozovic squalificato (e con Rakitic, Rebic e Badelj che partono dalla panchina), scendono in campo con personalità e passano dopo nove minuti: Brekalo affonda sulla sinistra e porta a spasso la difesa gallese, la palla arriva a Petkovic che appoggia di prima a Vlasic. Il centrocampista del CSKA Mosca incrocia con un destro apparentemente innocuo, sicuramente debole e altrettanto preciso: il tiro bacia il palo e si infila in rete, nel silenzio di un Cardiff City Stadium fino a questo punto caldissimo. I padroni di casa, senza Ramsey (colpito ancora da un infortunio muscolare), rischiano di crollare quattro minuti più tardi, quando la difesa sale male e mette in condizione Perisic di mirare di testa verso la porta: bravo Hennessey a rifugiarsi in corner. Passata la paura per James, che dopo uno scontro di gioco perde momentaneamente conoscenza, il Galles si riversa in avanti e in chiusura di primo tempo trova l'1-1 con Bale. Dubbi su un contrasto tra Davies e Kovacic (costretto a uscire nell'intervallo), il numero 4 libera Bale al tiro e l'ala del Real Madrid batte Livakovic dopo aver messo a sedere Lovren. Nella ripresa il Galles tenta addirittura il colpaccio che lo proietterebbe a 11 punti in classifica, ma gli unici seri pericoli sono portati da un sinistro incrociato di James (Livakovic controlla senza problemi) e da una mischia in area croata nei minuti finali. La Croazia tiene il campo senza soffrire, pur non impensierendo Hennessey. La squadra di Dalic strappa l'1-1 e resta al comando del gruppo E con 14 punti: ai vicecampioni del mondo basterà pareggiare l'ultima gara con la Slovacchia per volare all'Europeo. Più difficile la situazione del Galles, quarto con otto punti: Giggs deve fare sei punti con Azerbaigian (trasferta) e Ungheria (casa), oppure quattro (ma battendo i magiari) per sperare di passare. Ma in mezzo c'è anche la Slovacchia, terza a 10 punti, che però deve uscire indenne dalla trasferta croata.