Nazionale, Bonucci: "All'inizio avevamo paura del modo di giocare di Mancini"

Contro la Grecia all'Olimpico, la Nazionale potrebbe staccare il pass per Euro 2020 con netto anticipo. Una rinascita dopo la delusione del Mondiale mancato in Russia: "Sarebbe emozionante - ha ammesso Bonucci alla vigilia -, non ci siamo mai qualificati così presto. Significa che stiamo facendo un grande lavoro". I cambiamenti portano la firma del ct Mancini: "All'inizio avevamo un po' paura, ma ci abbiamo creduto. Se ti diverti è più facile". Bonucci: "Mancini ci ha restituito entusiasmo"

Un anno dopo la sfida contro l'Ucraina il modo di giocare e la percezione esterna della Nazionale è radicalmente cambiata. L'Italia gioca in maniera offensiva, pressa alto, vince e subisce pochi gol: "E' stata un po' una sorpresa per tutti, ma avevamo provato questo nuovo modo di interpretare il calcio. Ci metteva paura - ha raccontato Bonucci - perché pressiamo alti e a volte concediamo ripartenze, ma ci abbiamo creduto ed è merito del mister che ha saputo guidarci nella maniera giusta".

Oltre alle vittorie contro avversari tutto sommato non insuperabili, la sensazione è che la Nazionale giochi e si diverta: "Quando ti diverti è tutto più facile - ha confermato il difensore azzurro -. Quando le cose che provi in allenamento ti riescono, con i giocatori di qualità che abbiamo, è più bello scendere in campo. Abbiamo trovato un'identità e ridato entusiasmo ai nostri tifosi".