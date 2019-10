Lunedì Francia-Turchia: è allerta a Parigi

VERSO EURO 2020

Autorità francesi e forze dell'ordine in allerta per Francia-Turchia, partita di qualificazione per Euro 2020, in programma lunedì sera allo Stade de France (diretta su canale 20 e sportmediaset.it). Rivalità fra tifoserie, precedenti negativi e contesto politico attuale rendono il match a rischio. Anche perché i turchi sugli spalti potrebbero essere molti di più de 3.200 previsti per la partita, che ha già fatto registrare il tutto esaurito

L'attacco turco in Kurdistan ha fatto salire la tensione, ma - spiega l'Equipe - i precedenti fra le due nazionali non depongono a favore. A giugno, nel match di andata a Konya, la Marsigliese fu sommersa dai fischi, che Emmanuel Macron definì "inaccettabili". Che succederà lunedì se, come trapela dalle colonne del quotidiano sportivo, non ci saranno soltanto 3.200 turchi ai quali sono stati venduti biglietti ufficialmente e che troveranno posto nel settore ospiti, ma addirittura 30.000 o 40.000 sparsi in tutto l'impianto di Saint-Denis? Sono segnalati migliaia di turchi in arrivo da paesi vicini dove ci sono comunità importanti, dalla Germania al Belgio alla Svizzera.

Le dure dichiarazioni del presidente Emmanuel Macron, che ha chiesto lo stop immediato dell'operazione militare lanciata dalla Turchia ha fatto salire la tensione, tanto che circola con insistenza la voce che nessuna autorità politica sarà in tribuna. Il dispositivo preparato dalle forze dell'ordine è, comunque, quello delle occasioni più delicate: 600 poliziotti attorno allo stadio, sorveglianza rafforzata delle metropolitane, 1.400 steward all'ingresso e all'interno dello stadio, divieto di vendita di alcolici anche nei dintorni dello Stade de France.