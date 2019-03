Mancini vara l'operazione-Europa: vai Quagliarella, no a Balo, ecco Kean Ecco i 29 convocati dal ct azzurro per le due gare contro Finlandia (a Udine) e Lichtenstein (a Parma) Facebook

15/03/2019

Torna la Nazionale, per i primi due impegni nei gironi di qualificazione verso Euro 2020. Il ct Mancini ha diramato la lista dei 29 giocatori convocati per le partite contro la Finlandia (sabato 23 marzo a Udine) e contro il Lichtenstein (martedì 26 marzo a Parma). Non ci saranno Balotelli e Belotti. Pronto Quagliarella per continuare la sua stagione da sogno.

Ecco la lista dei convocati.

Portieri: Cragno, Donnarumma, Perin, Sirigu

Difensori: Biraghi, Bonucci, Chiellini, Florenzi, Izzo, Mancini, Piccini, Romagnoli, Spinazzola

Centrocampisti: Barella, Cristante, Jorginho, Sensi, Verratti, Zaniolo

Attaccanti: Bernardeschi, Chiesa, El Shaarawy, Grifo, Immobile, Kean, Lasagna, Pavoletti, Politano, Quagliarella



I convocati dovranno presentarsi a Coverciano entro le 24 di domenica e si alleneranno fino a venerdì prima di raggiungere Udine.

LE CURIOSITA' Confermati dopo la chiamata nello stage di febbraio quattro giocatori assenti da tempo in gare ufficiali: Fabio Quagliarella, Stephan El Shaarawy, Leonardo Spinazzola e Armando Izzo. Il Ct sposa anche la linea verde -come è solito fare- e chiama Kean (classe 2000), Zaniolo e Donnarumma (’99), Barella e Chiesa (’97) e l’atalantino Mancini (’96). Sul conto di Balotelli, questa non è una bocciatura. Mancini ha visto da vicino Balo, gli ha parlato, gli ha detto di continuare così e se lo farà ci sarà un posto in azzurro il prossimo giugno, quando si tornerà in campo.

IN CAMPO ANCHE L'UNDER 21 DI DI BIAGIO Primi due impegni del 2019 per la Nazionale Under 21. Il tecnico Luigi Di Biagio ha convocato 26 calciatori per le amichevoli con Austria e Croazia, in programma giovedì 21 marzo (ore 18.30) allo stadio 'Nereo Rocco' di Trieste e lunedì 25 marzo (ore 18.30) allo stadio 'Benito Stirpe' di Frosinone: prima chiamata per il difensore della Lazio Luiz Felipe e per l'attaccante del Cittadella Moncini. Torna tra i convocati anche Tonali, il centrocampista del Brescia già chiamato da Mancini in Nazionale maggiore e in attesa di fare il suo esordio con l'Under 21.

Questo l'elenco dei convocati.

Portieri: Audero (Sampdoria), Meret (Napoli), Scuffet (Kasimpasa Sport Kulubu)

Difensori: Adjapong (Sassuolo), Bastoni (Parma), Bonifazi (Spal), Calabresi (Bologna), Calabria (Milan), Dimarco (Parma), Luperto (Napoli), Pezzella (Genoa), Luiz Felipe (Lazio), Romagna (Cagliari)

Centrocampisti: Cassata (Frosinone), Depaoli (Chievo Verona), Locatelli (Sassuolo), Mandragora (Udinese), Murgia (Spal), Tonali (Brescia), Valzania (Frosinone)

Attaccanti: Bonazzoli (Padova), Cutrone (Milan), Moncini (Cittadella), Orsolini (Bologna), Parigini (Torino), Pinamonti (Frosinone).

