Italia, Mancini perde subito Verratti e Berardi

VERSO EURO 2020

Due forfait ancora prima del raduno per Roberto Mancini. In vista delle partite di qualificazione verso Euro 2020 contro Bosnia e Armenia, l'Italia dovrà, infatti, fare a meno di Marco Verratti e Domenico Berardi. Il centrocampista del Psg ha accusato un problema a un polpaccio nella gara contro il Brest. Il suo posto verrà preso da Sandro Tonali, che rinuncia così alla convocazione con l'Under 21. Nicolato ha chiamato Salvatore Esposito del Chievo per le sfide degli Azzurrini con Islanda e Armenia.

Forse ancora più grave lo stop accusato da Berardi. Il Sassuolo ha annunciato che l'attaccante "ha riportato una lesione al comparto adduttorio della coscia sinistra" e le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno. Non è stato ancora individuato il suo eventuale sostituto in Nazionale.