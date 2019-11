Italia, Mancini: "Il difficile sarà lasciare fuori qualcuno dai 23"

L'Italia chiude le qualificazioni con 9 gol all'Armenia e Mancini è il ritratto della felicità. "La serata è stata bella. L'abbiamo presa bene e non si fanno 9 gol a caso, è perché hanno messo tutto quello che potevano mettere - l'analisi del ct - Godiamoci le 10 partite del gruppo tutte vinte, che non era mai successo ed è una cosa straordinaria. Abbiamo sei mesi per preparare l'Europeo: il difficile sarà lasciare fuori qualcuno dai 23".