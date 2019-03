Inter, allarme De Vrij: in tribuna con l'Olanda

21/03/2019

Piccolo allarme in casa Inter direttamente da Rotterdam. Stefan De Vrij ha accusato un piccolo infortunio prima del match dell'Olanda contro la Bielorussia valevole per le qualificazioni a Euro 2020 , finendo in tribuna anziché - come previsto - in panchina. Un "problema lieve" spiegano i media olandesi, ma che verrà valutato dallo staff medico olandese. L' Inter e Spalletti intanto aspettano notizie sulle condizioni del difensore.

