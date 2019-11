Euro 2020, urna fortunata per l'Italia: pescati Svizzera, Turchia e Galles

EURO 2020

Urna fortunata a Bucarest per l'Italia nel sorteggio dei gironi della fase finale di Euro 2020. Inseriti nel Gruppo A, gli azzurri hanno pescato infatti Svizzera, Turchia e Galles. L'Italia affronterà tutte e tre le gare del raggruppamento davanti al proprio pubblico, allo stadio Olimpico di Roma (gara inaugurale il 12 giugno Italia-Turchia). Evitate Portogallo e Francia, che invece sono finite insieme alla Germania nel Gruppo F. Italia, sorteggio benevolo per Euro 2020































































Da Bucarest, dunque, arrivano solo buone notizie per Mancini. L'Italia ha evitato gli spauracchi del sorteggio, assicurandosi un girone alla portata. Nel girone gli azzurri dovranno vedersela contro la Turchia di Under e Demiral il 12 giugno, poi dovranno affrontare la Svizzera dell'ex laziale Petkovic il 17 giugno e il 21 giugno il Galles di Bale e Ramsey. Tutte e tre le gare si disputeranno all'Olimpico di Roma. Detto del girone di ferro della Germania, per quanto riguarda invece gli altri gruppi l'Inghilterra ha pescato la Croazia, mentre la Spagna dovrà vedersela la Polonia.



I GIRONI DI EURO 2020



GRUPPO A (Roma, Baku)

- Turchia

- Italia

- Galles

- Svizzera



GRUPPO B (San Pietroburgo, Copenaghen)

- Danimarca

- Finlandia

- Belgio

- Russia



GRUPPO C (Amsterdam, Bucarest)

- Olanda

- Ucraina

- Austria

- Vincente Playoff A (solo se Romania) o Vincente Playoff D (Georgia/Macedonia del Nord/Kosovo/Bielorussia)



GRUPPO D (Londra, Glasgow)

- Inghilterra

- Croazia

- Vincente Playoff C (Scozia/Norvegia/Serbia/Israele)

- Repubblica Ceca



GRUPPO E (Bilbao, Dublino)

- Spagna

- Svezia

- Polonia

- Vincente Playoff B (Bosnia /Slovacchia/Irlanda/Irlanda del Nord)



GRUPPO F (Monaco, Budapest)

- Vincente Playoff A (Islanda/Bulgaria/Ungheria) o D (Georgia/Macedonia del Nord/Kosovo/Bielorussia)

- Portogallo

- Francia

- Germania