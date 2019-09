Armenia-Italia, Karapetyan a Bonucci: "Atteggiamento vergognoso"

L'ACCUSA

Poche parole, ma significative: "Ho grande rispetto per quanto hai raggiuntò nella tua carriera calcistica, ma quello che hai fatto è vergognoso". Aleksandre Karapetyan, attaccante della nazionale armena, lancia l'accusa a Leonardo Bonucci, capitano dell'Italia. Il messaggio è apparso su Instagram, in una delle stories pubblicate dal giocatore che nell'occasione ha anche taggato il suo avversario.

Il riferimento è all'azione che ha portato all'espulsione dello stesso Karapetyan al 46' del primo tempo della sfida tra Armenia e Italia, sul risultato di 1-1. Secondo il giocatore, Bonucci avrebbe simulato di aver ricevuto un colpo inducendo l'arbitro ad ammonirlo per la seconda volta e dunque a mandarlo anzitempo negli spogliatoi. In dieci contro undici per tutto il secondo tempo, l'Armenia ha subito due gol nel finale perdendo il match: Karapetyan aveva segnato il gol del temporaneo vantaggio armeno.