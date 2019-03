Italia, Perin si ferma nella rifinitura: salta la Finlandia

23/03/2019

Piccolo contrattempo nella rifinitura di Italia-Finlandia per Mattia Perin . Il portiere ha rimediato un problema fisico, come testimoniato anche dal nostro inviato Simone Malagutti che lo ha visto scendere dal pullman azzurro zoppicando , e quindi salterà la sfida di questa sera a Udine. Perin non avrebbe comunque fatto parte del match (Mancini porterà Sirigu e Cragno in panchina) e domani potrebbe tornare a Torino per approfondire il problema con i medici della Juventus .

In attesa di un comunicato ufficiale della Figc che chiarisca l'entità dell'infortunio e l'eventuale rientro del giocatore, Perin non sarà comunque a disposizione di Mancini per la Finlandia e non scenderà in campo così come Izzo, Cristante e Lasagna che sono rimasti fuori dai 23 della lista consegnata dal ct per la sfida di questa sera.