Italia, niente Liechtenstein per El Shaarawy:e Piccini

24/03/2019

Spazio a chi non ha giocato, o ha giocato poco, nell'allenamento post vittoria contro la Finlandia. Gli Azzurri sono scesi in campo alla Dacia Arena di Udine agli ordini di Mancini già con la testa al prossimo impegno di Parma con il Liechtenstein. Il ct ha confermato il 4-3-3 in cui ha provato Sensi in cabina di regia e Quagliarella in attacco, con Pavoletti prima alternativa. Romagnoli schierato come terzino sinistro.