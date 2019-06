Italia, Mancini: "Servono i gol degli attaccanti, ma arriveranno"

10/06/2019

LA CONFERENZA DI MANCINI

Scelte di formazione

"Ci sarà qualche cambio sicuramente, ma non tantissimi. Vedremo anche le condizioni fisiche e chi sta meglio"



Tanti gol con diversi calciatori

"Ci mancano un po' i gol degli attaccanti, ma prima o poi arriveranno. Perché così è un po' anormale. A me va bene giocare bene prima di tutto. Perché poi quando si gioca bene, si gioca in attacco e si segna. Non importa chi segna. Dobbiamo esprimere un buol calcio ed è quello che stiamo cercando di fare. In una squadra però i gol dei centravanti diventano decisivi nelle partite importanti. Belotti ad Atene ad esempio ha fatto un grande lavoro, fornendo anche l'assist. Non ha segnato, ma ha fatto una gran partita. Comunque poi arriveranno i gol dei centravanti, perché sono giocatori bravi"



Cosa è cambiato dall'anno scorso

"L'Italia è sempre stata terra di giocatori buoni. Dovevamo solo cercarli bene. Quando sono giovani i calcaitori hanno solo bisogno di un po' più di tempo"



La Bosnia

"Credo anche io che siano candidati forti per passare il turno. Credo che in Finlandia sia stato solo un episodio. Pjanic è un grande calciatore. Fa girare la squadra, sarà anche molto pericoloso"



Italia terra di grandi difensori

"L'Italia ha sempre avuto grandi calciatori. Non solo difensori. Per questo sono sempre stato positivo. Nell'ambito della Nazionale ci sono 30/40 giocatori e noi ne abbiamo sempre diversi molti bravi. Negli anni scorsi avevamo un atteggiamento magari più difensivo, ma ha portato i suoi frutti. Sul ranking l'obiettivo è continuare a vincere perché l'Italia non può stare in quella posizione"



L'avventura azzurra

"Io sono sempre rilassato, quando si gioca sempre bisogna studiare. Io sono qui perché mi diverto, mi piace allenare i ragazzi, sono tutti calciatori bravi, di qualità. È un piacere"



Le scelte di formazione

"Questo è il momento più difficile perché bisogna prendere delle decisioni che scontenteranno qualcuno. Sono tutti bravi. Comunque giocando due gare ravvicinate dovremo considerare anche le condizioni fisiche. Non è semplice decidere vista la qualità dei calciatori"



Belotti

"Vedremo nell'allenamento del pomeriggio, dobbiamo dare il massimo per battere la Bosnia. C'è da correre molto e saranno molto importanti gli allenamenti di oggi e domattina per valutare le condizioni fisiche"



L'Italia è tornata forte

"Credo che l'Italia sia sempre stata forte, purtroppo ci sono dei momenti in cui le cose non vanno bene. Anche l'Italia che non si è qualificata ai Mondiali era forte. Sono dei momenti che vanno affrontati e superati. Ora, dopo la delusione dei Mondiali, c'è più entusiasmo per tornare ad essere una squadra forte, che proponga un bel calcio, che faccia difertire i tifosi. Proviamo a fare qualcosa di diverso e di impegnarci per migliorare sempre"



Un ct "eretico"

"Penso di essere un allenatore come tanti altri. Ho avuto la fortuna di giocare a calcio per tanti anni e sono stato un attaccante e preferisco il gicoo offensivo. Io ho avuto la fortuna di trovare in Nazionale giocatori molto tecnici che hanno avuto subito un ottimo feeling tra di loro ed è stato un vantaggio. Vedremo cosa riusciremo a fare. La strada è lunga e dobbiamo continuare così"



Dove avrebbe giocato in questa Italia

"In attacco, ovviamente...Giocare in Nazionale è la cosa più bella per un calciatore. Soprattutto quando si cerca di creare una squadra che diverte. Ci sono ragazzi che vengono volentieri a giocare con l'Italia e con grande voglia"



Rischio presunzione

"Basta tornare indietro di qualche giorno, la Turchia non è molto differente dalla Grecia e ha vinto 2-0 contro la Francia. Se non diamo il massimo, a questi livelli, il rischio c'è. La Bosnia arriva da questa sconfitta, sarà una gara diversa. Non avendo giocato il Mondiale di Russia, la presunzione non dovrebbe toccarci minimamente"



Sarri e Conte tornano in Italia

"Gli allenatori italiani a livello tattico forse sono i più bravi per quello che imparano a Coverciano. Se tutti gli italiani saranno in Italia sarà meglio per le squadre di club e per la Nazionale. Ed è comunque positivo che i tecnici italiani vadano all'estero. Poi han fatto sempre bella figura fuori dalla Serie A"