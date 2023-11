Quando il gioco si fa duro… Entra in gioco la nuova generazione del pick up di Volkswagen Veicoli Commerciali, pronto a conquistare ogni tipo di terreno.

Inarrestabile Nuovo Amarok!











Nuovo Amarok è un pick up di taglia "XXL", cinque metri e 35 di lunghezza, in grado di risolvere e assecondare qualsiasi tipo di esigenza. Cassone d'ordinanza, ruote grandi, fino a 21 pollici che può tranquillamente essere guidato, nonostante le dimensioni, come un veicolo di taglia grande, ma con una capacità di carico - e di traino - che fanno davvero la differenza!

Sotto il cofano, della nostra versione in prova “Style”, c’è il 3.0 litri turbo diesel V6 da 240 CV, abbinato al cambio automatico a 10 marce. La trazione passa da 2 a 4 ruote motrici a seconda della strada che decidiamo di affrontare, in modo “intelligente”. Il pick-up è in grado di gestire in modo automatico la potenza fra avantreno e retrotreno e, anche grazie, al blocco del differenziale Nuovo Amarok si muove con disinvoltura su qualsiasi tipo di tracciato.

E sei differenti modalità di guida, per tutti i tipi di terreno e, anche, per divertirsi anche un po’!

Oltre alla nostra motorizzazione, Nuovo Amarok è disponibile con il motore 4 cilindri 2.0 TDI da 170 CV e cambio manuale a sei marce e con il motore 2.0 TDI biturbo da 205 CV oppure il V6 3.0 da 204 CV.

La doppia cabina è un plus: c’è tanto spazio per tutti gli occupanti che sono “coccolati” come su un veicolo di segmento superiore. Cruscotto digitale di serie, schermo in plancia da oltre 12 pollici, con Android Auto e Apple Car-Play in modalità wireless, dove poter gestire tutte le info sul veicolo.

Potente, instancabile ma anche molto sicuro! Con i suoi oltre 20 sistemi di assistenza alla guida, e una serie di telecamere per gestire al meglio ogni pericolo. E anche con la taglia “king size”, il parcheggio non è un più un pro-blema.