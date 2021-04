ID.4, SUV 100% elettrico: tecnologia green e anima sportiva

contenuto sponsorizzato

Autonomia di oltre 500 km, ricarica rapida, design moderno e prestazioni top: ecco l'ultimo gioiello targato Volkswagen

Si chiama ID.4 il nuovo SUV 100% elettrico targato Volkswagen. Un mix perfetto di tecnologia, comfort e performance adatto a ogni situazione, dalla mobilità cittadina alle lunghe percorrenze. Grande autonomia (oltre 500 km), ricarica rapida (circa 30 minuti per l'80%) e accelerazione da 0 a 100 in 8,5 secondi sono solo alcune delle caratteristiche principali di quest'auto chiamata a ridefinire gli standard della mobilità a zero emissioni. Sia sotto il profilo della sostenibilità ambientale, sia sotto quello tecnico e prestazionale.

ID.4 si presenta come un SUV urbano caratterizzato da un design dinamico e moderno, da una linea aerodinamica e "muscolare" e da un'anima "Premium" curata nei minimi particolari. Gli interni sono spaziosi e progettati in modo da offrire grande abitabilità, ma la maneggevolezza nel traffico è paragonabile a quella di una city-car (raggio di sterzata di solo 10,2 m). A bordo ID.4 ospita il massimo della tecnologia disponibile: dal display touch fino a 12" al volante multifunzione touch, passando per i comandi vocali, il sistema di luce interattivo ID Light, soluzioni all'avanguardia di infotainment e l'head-up display con realtà aumentata in grado di proiettare le informazioni direttamente nel campo visivo del parabrezza.

Ma è sotto al cofano che ID.4 mostra davvero un'anima green con tanti cavalli e soluzioni tecnologiche avanzate. Quattro le versioni preconfigurate, con due alimentazioni diverse e differenti pacchetti che combinano i principali optional: City, Life, Business e Tech. Grazie alla piattaforma modulare elettrica MEB, con ID.4 Volkswagen fa rivivere in una nuova veste una grande tradizione. Come un tempo sul Maggiolino, il motore elettrico si trova infatti nella zona posteriore. Condizione ideale per una grande maneggevolezza, una notevole trazione e un raggio di sterzo molto ridotto (10,2 m). Concepito per arrivare a un'efficienza superiore al 90% nelle maggiori situazioni di marcia, il motore della ID.4 offre al guidatore due modalità di marcia. Nella modalità D (Drive), la vettura avanza per inerzia nelle fasi di rilascio e non appena il conducente preme il pedale del freno si attiva il recupero di energia e il motore elettrico accumula corrente nella batteria. Durante la marcia, il guidatore è inoltre supportato dal sistema Eco Assistant che analizza i dati di navigazione e regola automaticamente velocità e coppia per un recupero ottimale. Tramite la modalità B (Brake), invece, il conducente può selezionare un recupero generale in fase di rilascio. In questo caso, se il guidatore frena, sfrutta la coppia massima. Aggiungendo a ID.4 il pacchetto Sport e Sport Plus, al momento non disponibili per la gamma italiana, si possono avere inoltre sterzo progressivo, ammortizzatori più rigidi e quattro modalità di guida capaci di modificare caratteristiche del motore e trazione: Eco, Comfort, Sport e Individual.

Il modello d'accesso ID.4 City parte da un prezzo di listino di 43.150 euro ed è spinto da una batteria da 52 kWh associata a un motore elettrico da 125 kWh (170 CV) in grado di garantire un'autonomia di 343 km nel ciclo WLTP. Gli altri tre allestimenti (Life, Business e Tech) sono invece più accessoriati e forniti di una batteria da 77 kWh e un motore elettrico da 150 kWh (204 CV) con un'autonomia di 520 km nel ciclo WLTP. Nel corso dell'anno, inoltre, a queste versioni si aggiungerà una variante sportiva al vertice della gamma, dotata di trazione integrale: la ID.4 GTX.



Lunga 4,58 metri, la ID.4 vanta un passo di 2.766 mm e un'abitabilità paragonabile a quella dei SUV di categoria superiore con una ripartizione degli spazi studiata per andare il più possibile a vantaggio dei passeggeri. Gli interni della ID.4 sono concepiti come uno spazioso open space e il bagagliaio offre una capacità di 543 litri che aumenta a 1.575 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Tutte le versioni di ID.4 godono degli incentivi statali all'acquisto per auto a zero emissioni locali che prevedono uno sconto sul prezzo di listino che può arrivare fino a 10mila euro.