La missione green di Subaru: creare l’ibrido per il 4x4

La grande sfida del 21º secolo per le aziende che operano nell’automotive è quella di brevettare nuovi sistemi di locomozione sempre più ottimali in termini di emissione e rispetto dell’ambiente. Subaru, per rispondere a questa necessità, ha ideato l’e-BOXER, il sistema ibrido introdotto in Europa proprio con la nuova generazione della Forester – la quinta – nel novembre del 2019. Il tutto abbinato a un’altra delle tecnologie distintive della casa delle Pleiadi: la trazione integrale permanente Symmetrical All-Wheel Drive, creando di fatto un unicum nel panorama dell’ibrido. Anche per questo, la special edition 4DVENTURE è un SUV perfetto per chi ama una vita sportiva, avventurosa e outdoor. Non solo per il suo look accattivante, ma perché si sposa perfettamente in un contesto in cui motore ibrido e diminuzione delle emissioni nocive disegnano un futuro migliore per i cittadini e per l’ambiente.

Il sistema e-BOXER di nuova generazione combina l’intramontabile BOXER Subaru con un motore elettrico, offrendo una guida sportiva, un abitacolo confortevole e silenzioso, senza eccessivi rumori o vibrazioni anche su strade sconnesse. Per restituire una guida efficiente, questo sistema regola il rapporto di utilizzo tra il motore a iniezione diretta e il motore elettrico per adattarsi alle diverse condizioni di marcia. Il piccolo motore elettrico è stato inserito all’interno della scatola del cambio automatico a variazione continua Lineartronic: un posizionamento appositamente pensato per mantenere la trazione integrale permanente SAWD e restituire così un SUV ancora più silenzioso e fluido per una guida confortevole e piacevole in tutte le situazioni.

Il sistema e-BOXER consente alla Forester 4DVENTURE di muoversi secondo tre tipologie di utilizzo.

- EV driving: è in funzione il solo motore elettrico, la vettura viaggia silenziosamente a zero emissioni sfruttando la carica delle batterie. Perfetta per la marcia in città, con frequenti Start&Stop e dove le prestazioni in termini di accelerazione e velocità sono basse.

- Motor Assist driving: se il pilota preme di più sull’acceleratore, il sistema avvia il motore termico e ne combina la potenza con quella fornita dal motore elettrico, dando luogo ad un’accelerazione più fluida ed efficiente in termini di consumi.

- Engine driving: alle più alte velocità è in funzione il solo motore termico che provvede anche alla ricarica delle batterie.

Queste tre opzioni disegnano lo scenario ideale di utilizzo di questo SUV: percorsi ricchi di Stop&Go, brevi ed intensi tratti fuoristradistici, percorsi urbani, montani, tutte situazioni dove l’apporto del motore elettrico risulta di fondamentale importanza per il rispetto dell’ambiente.

Il risultato finale è che la Forester e-BOXER 4DVENTURE è più efficiente in termini di consumi di carburante e meno inquinante dal punto di vista delle emissioni. Un SUV ideale per tutte le tipologie di ambiente, in grado di adattarsi perfettamente al contesto in cui è immerso. Il concetto di SUV è pienamente esaltato, a suo agio sia che debba portare il proprietario ed i suoi passeggeri ad una serata elegante, sia che si avventuri su polverose ed impervie strade sterrate. L’obiettivo dei tecnici Subaru era quello di realizzare un veicolo che racchiudesse in sé il classico piacere di guida di Subaru incrementando serenità, sicurezza, ma soprattutto in grado di ottenere dei risultati eccellenti in tema di efficienza e risparmio energetico. Missione indubbiamente compiuta con la Forester e-BOXER 4DVENTURE.