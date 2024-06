Europei, l’Italia vuole una prova d’orgoglio con la Croazia per passare agli ottavi  

contenuto sponsorizzato

: La formazione di Luciano Spalletti ha il 42% di possibilità di imporsi sugli adriatici secondo quanto riportato dagli esperti di SisalTipster

© Getty Images Dopo la brutta sconfitta con la Spagna, l’Italia dovrà provar a reagire e centrare il pass per gli ottavi di finale degli Europei. La squadra di Luciano Spalletti sarà chiamata a una prova d’orgoglio contro la Croazia che avrà bisogno di un successo per tenere viva la speranza di passare il turno.

Tutto ciò rende il match particolarmente equilibrato con gli azzurri che sono leggermente favoriti rispetto alla formazione di Zlatko Dalić secondo quanto riportato dagli esperti di SisalTipster che prevedono un successo dell’undici tricolore attorno al 42%. Eque invece le possibilità di un pareggio o di un successo della Croazia, entrambi fissati al 29%.

Potendosi giocare almeno due risultati su tre per passare, un superamento del turno da parte di Jorginho e compagni è fissato all’82%, complice anche la possibilità di sfruttare un eventuale accesso come miglior terza. Molto più complicato il compito per gli adriatici che dovranno puntare sui tre punti e per questo motivo hanno una speranza del 31% di accedere agli ottavi.

Si prevede comunque una sfida molto rude con l’Italia che ha il 41% di chance di essere la squadra con più cartellini rispetto al 39% degli avversari, un andamento che potrebbe portare le due formazioni a realizzare meno di tre gol con il 50% di casi che ciò accada. Chi potrebbe andar in porta sono Mateo Retegui e Ante Budimir, favoriti per una rete rispettivamente al 23 e al 20%.