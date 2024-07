Europei 2024, Spagna e Germania aprono i quarti con la “finale anticipata”

contenuto sponsorizzato

Le due formazioni sono apparse fra le più in forma della rassegna. Secondo gli esperti SisalTipster si preannuncia una sfida equilibratissima

© Getty Images Spagna-Germania rappresenta per certi versi la finale anticipata di Euro2024. Le due formazioni sono probabilmente quelle che hanno mostrato il miglior calcio nei primi turni della rassegna continentale non lasciando praticamente spazio agli avversari. Se è vero che gli uomini di Julian Nagelsmann hanno subito un pareggio con la Svizzera a differenza del percorso netto delle Furie Rosse, ciò non impedisce ai padroni di casa di provar a riscattare la finale persa nel 2008.

In quel caso gli uomini di Luis Aragones si imposero per 1-0 grazie a una rete di Fernando Torres negando ai tedeschi di conquistare il quarto successo nella competizione, ma aprendo al tempo stesso un ciclo che ha consentito agli iberici di bissare il successo nel 2012 con l’aggiunta di un Mondiale nel mezzo.

Nonostante ciò, i precedenti parlano di un vantaggio per la Germania che si è imposta per nove volte a fronte degli otto successi della Spagna e i nove pareggi, un risultato che è emerso anche nell’ultimo incontro ufficiale andato in scena durante la seconda giornata dei gironi del Mondiale 2022. In quel caso finì per 1-1 con le Furie Rosse che passarono il turno alle spalle del Giappone, mentre i tedeschi rimarono esclusi proprio a causa della sconfitta con i nipponici.

Questi dati portano ad avere un equilibrio anche in campo come confermato dagli esperti di SisalTipster che hanno previsto un leggero vantaggio per la Spagna, le cui possibilità sono fissate al 35% rispetto al 34% per la Germania e al 31% del pareggio. Un segno che porterebbe le squadre ai supplementari con le chance di andare sino ai rigori fissate solo al 15%. Ovviamente diventa complicato anche valutare chi passerà il turno con i ragazzi di Luis de La Fuente sostenuti dal 51% delle chance di vittoria rispetto al 49% dei teutonici.

Guardando gli esiti delle ultime partite, Spagna e Germania hanno dimostrato di poter segnare per ultime, diventando decisive nel risultato delle prime sfide di questo Europeo. Questa eventualità potrebbe accadere al 46% per gli iberici e al 44% per i tedeschi. Chi potrebbe andare a segno in questo caso è sicuramente Alvaro Morata che ha realizzato soltanto un gol all’esordio contro la Croazia e una cui rete è fissata al 26%, leggermente più avanti di Niklas Füllkrug e Kai Havertz, capocannonieri della Germania e fermi al 23% delle possibilità di andar a segno.

Chi è il goleador principale di questa sfida è senza dubbio Ferrán Torres che, insieme a Raul, è il giocatore spagnolo più prolifico nei match contro la Germania grazie alle tre reti realizzate nella sfida di Nations League del 17 novembre 2020 vinta per 6-0. Per questo una sua realizzazione è prevista al 20%, mentre potrebbero entrare in un’azione decisiva (gol o assist) Jamal Musiala (34% di probabilità) e Lamine Yamal (35%).