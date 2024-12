Thiago Motta ritrova il Bologna: Vlahovic a caccia di gol, Italiano per sfatare il tabù bianconero

Tre punti per tornare a sorridere in campionato. È con questo proposito che Juventus e Bologna si affronteranno in occasione della 15° giornata di Serie A, sfida in programma sabato 7 dicembre alle 18. Il grande ex Thiago Motta affronta per la prima volta i rossoblù dopo la storica qualificazione in Champions League della passata stagione, mentre Vincenzo Italiano cerca la seconda vittoria in carriera contro i bianconeri. Il Bologna ha anche un’altra missione, quella di sfatare un vero e proprio tabù: non batte la Juventus, in tutte le competizioni, da 13 anni. Nelle ultime 5 sfide, però, sono arrivati 4 pareggi: un dato che fa sorridere Italiano.