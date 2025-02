Pavoletti-Bonny, sfida tra bomber: Cagliari e Parma si giocano tutto

Vincere per allontanarsi dalle zone calde della classifica. È questo l’obiettivo di Cagliari e Parma, che si sfideranno domenica alla Unipol Domus. I padroni di casa hanno un punto di vantaggio sulla squadra di Pecchia (che è terzultima) e cercano una vittoria per allargare il gap in classifica. Nelle ultime 5 gare, i ducali hanno raccolto solamente 2 punti e, dal 2019 in poi, hanno battuto solamente una volta gli isolani. Inoltre, è dal 2013 che il Parma non vince in casa del Cagliari. Dall’altro lato, la squadra di Nicola è reduce da due sconfitte consecutive e vuole rilanciarsi.