Parma-Roma, tre punti per svoltare la stagione

Tra lotta salvezza e rimonta con il sogno Europa. È così che Parma e Roma si presentano all’appuntamento del Tardini. I ducali sono reduci dalla sconfitta in casa del Cagliari che ha ulteriormente complicato la classifica, mentre la Roma nell’ultimo turno ha strappato tre punti sul campo del Venezia. I giallorossi cercano la terza vittoria esterna consecutiva, mentre la squadra di Pecchia non vince da ben sette giornate. Proprio per questo motivo, ad avere tutti i favori del pronostico, secondo gli esperti SisalTipster è la Roma, data vincente al 49%. Decisamente inferiori le chance di successo del Parma (25%), mentre il pareggio è offerto al 26%. I particolari potrebbero fare la differenza. Solo una volta, negli ultimi sei incroci, entrambe le squadre sono andate a segno: ecco perché c’è il 41% di probabilità che solo una delle due squadre trovi la via del gol. E questa squadra potrebbe essere proprio la Roma. I giallorossi vanno a segno da nove partite di fila, mentre i padroni di casa hanno tenuto la porta inviolata solo una volta nelle ultime dodici gare: secondo gli esperti SisalTipster, le probabilità di vedere la squadra di Ranieri a segno sono dell’82%.