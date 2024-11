Napoli-Roma: Lukaku sfida Dovbyk, ma il gol fatica ad arrivare

Nonostante il cambio in panchina nella Roma, al momento le percentuali vedono favorito il Napoli per la vittoria: secondo gli esperti SisalTipster, la squadra di Conte ha il 53% di chance di vittoria. Percentuale molto più bassa, invece, quella che vede il successo della Roma: solo il 20%. I giallorossi occupano la dodicesima posizione in classifica e dovranno compiere una grande impresa per tornare da Napoli con i tre punti in tasca. Si sale leggermente, fino al 27%, per il pareggio.