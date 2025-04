Napoli, niente calcoli con il Torino: vincere per continuare a sognare

Vincere per continuare a sognare lo scudetto. Non ha molte alternative il Napoli di Antonio Conte che, in occasione della 34° giornata di Serie A affronterà un Torino sulle ali dell’entusiasmo dopo il successo per 2-0 con l’Udinese. Grazie alla vittoria sul Monza, e alla sconfitta dell’Inter a Bologna, i partenopei hanno agganciato i nerazzurri in testa alla classifica e ora, a 5 giornate dal termine, credono fortemente nella conquista del tricolore. Dall’altro lato, però, ci sono i granata di Paolo Vanoli, reduci da 8 risultati utili nelle ultime 10 gare. Ché Adams e compagni hanno staccato l’Udinese prendendosi il decimo posto in classifica, confermando anche quest’anno le proprie qualità.