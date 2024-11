Napoli, con il Torino per confermare la vetta: Conte punta su Kvara

Dopo la vittoria di misura contro la Roma, e la riconquista del primato in classifica, il Napoli di Antonio Conte è pronto per scendere nuovamente in campo. In occasione della 14° giornata di Serie A, i partenopei saranno impegnati sul campo del Torino, reduce dal pareggio casalingo con il Monza e dalla continua contestazione da parte dei tifosi granata. Calcio d’inizio in programma domenica 1 dicembre alle ore 15.