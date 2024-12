Napoli, battere il Genoa per continuare a sognare: è sfida tra Lukaku e Pinamonti

Dopo la convincente vittoria in rimonta in casa dell’Udinese, per il Napoli è tempo di tornare nuovamente in campo: l’obiettivo è quello di non far scappare l’Atalanta, avanti di due punti in classifica. In occasione della 17° giornata di Serie A, la squadra di Antonio Conte farà visita al Genoa, gara in programma sabato 21 dicembre alle ore 18. La squadra ligure è ancora imbattuta sotto la gestione di Patrick Vieira ed è reduce dallo 0-0 di San Siro contro il Milan. I rossoblù, però, sono il peggior attacco del campionato e dovranno fronteggiare la migliore difesa della Serie A, quella del Napoli che ha subito solamente 11 gol fin qui ma orfana dell’infortunato Buongiorno. Proprio per questo motivo, secondo gli esperti SisalTipster, le possibilità che il Genoa non trovi la rete sono del 45%.