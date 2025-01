Monza-Cagliari, cercasi punti salvezza: Bocchetti e Nicola non possono sbagliare

Vincere per cominciare bene l’anno e allontanarsi dalle zone calde della classifica. È questo il tema principale della sfida tra Monza e Cagliari, lunch match in chiave salvezza in programma domenica 5 gennaio. La squadra brianzola è reduce dalla sconfitta allo scadere contro il Parma, mentre i rossoblù nell’ultimo turno di campionato hanno ceduto in casa all’Inter. La sfida dell’U-Power Stadium si annuncia estremamente delicata: entrambe le squadre arrivano da cinque sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia. Vincere sarebbe un’importante iniezione di fiducia in vista della seconda parte di stagione. Ma chi è il vero favorito?