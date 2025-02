Inter-Fiorentina, capitolo secondo: Inzaghi per la rivincita, Palladino per il bis

A quattro giorni di distanza dal recupero del Franchi, vinta 3-0 dalla viola, Inter e Fiorentina tornano a sfidarsi in campionato. I nerazzurri cercano tre punti importanti per restare in scia al Napoli e non perdere l’occasione di rivincere lo scudetto, mentre i viola vogliono continuare nel proprio cammino a caccia di un posto nell’Europa che conta. La sfida giocata giovedì scorso è stata la seconda vittoria gigliata negli ultimi otto anni contro i nerazzurri: Palladino e i suoi ragazzi sognano un back to back che avrebbe dell’incredibile.