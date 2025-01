Fiorentina, battere il Torino per scacciare la crisi: Kean e Adams cercano il gol perduto

La 21° giornata di Serie A vede in programma la sfida tra Fiorentina e Torino, lunch match di domenica 19 gennaio. Al Franchi, i Viola, reduci da quattro sconfitte consecutive nelle ultime cinque partite, cercano la vittoria per scacciare la crisi. Anche il Torino, reduce dall’1-1 nel derby della Mole, vuole i tre punti per tornare a sorridere dopo cinque partite. Una gara che ha, anche nei suoi precedenti, l’equilibrio come parola chiave: in 151 sfide di Serie A, sono 50 a testa le vittorie e 51 i pareggi. Nonostante il periodo negativo, gli esperti SisalTipster vedono ampiamente favorita la squadra di Palladino: la vittoria della Viola è data al 54%.