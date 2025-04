Bologna-Napoli, tra Champions e Scudetto: Italiano e Conte non possono sbagliare

Scudetto e Champions League. La sfida tra Bologna e Napoli mette in palio punti estremamente importanti in vista del finale di stagione. La squadra di Italiano è quarta in classifica e cerca una vittoria per tenere a distanza le avversarie, mentre Lukaku e compagni vogliono tenere il passo dell’Inter per giocarsi il tricolore fino al termine della stagione. La squadra di Italiano è reduce da cinque vittorie di fila in campionato, ma in Serie A ha vinto solo una delle ultime otto gare (3 pareggi, 4 sconfitte) al Dall’Ara contro il Napoli, pareggiando però le due più recenti. Inoltre, i rossoblù hanno vinto le ultime sei sfide casalinghe e sognano di eguagliare il record stabilito da Mihajlovic (otto) tra marzo e agosto 2019. Dopo aver ritrovato il successo nell’ultimo turno di campionato con il Milan, la squadra di Conte potrebbe vincere almeno due partite di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra dicembre 2024 e gennaio 2025 (sette in quel caso). Inoltre, l’ultimo successo in trasferta risale al 18 gennaio, quando Lukaku decise il match in casa dell’Atalanta.