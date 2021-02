Milano si accende per il "Derby dei Derby" su DAZN

contenuto sponsorizzato

Domenica 21 febbraio al Meazza c'è in palio non solo il primato cittadino, ma anche una fetta di scudetto

Luci a San Siro. Domenica 21 febbraio alle 15.00 alla Scala del Calcio andrà in scena Milan-Inter, il "Derby dei Derby". Appuntamento imperdibile della 23ª Giornata di Serie A che DAZN, il primo servizio di streaming live e on demand al mondo interamente dedicato allo sport, trasmetterà in esclusiva.

Pioli contro Conte, Ibrahimovic contro Lukaku in una sfida che quest'anno vale più del primato cittadino. Vista la situazione di classifica, infatti, al Meazza in palio ci sono punti pesantissimi nella lotta per lo scudetto. Separati solo da una sola lunghezza, rossoneri e nerazzurri sanno bene che questo Derby avrà un sapore diverso e che un passo falso potrebbe risultare decisivo alla resa dei conti. Dopo tanti anni, Milan e Inter tornano a sfidarsi per il primato in Serie A e per mettere nuovamente le mani sullo scudetto. Due filosofie di gioco agli antipodi. Da una parte Pioli potrà contare sull'organizzazione rossonera, la manovra rapida, l'esperienza di Ibra e le incursioni dei trequartisti alle spalle di Zlatan. Dall'altra Conte si aggrapperà invece alla fisicità nerazzurra in ogni reparto, alla velocità di Hakimi e alla potenza di fuoco della LuLa in attacco. Una sfida che promette spettacolo e scintille.

Segui Milan-Inter in esclusiva su DAZN

Ma non è tutto qui. Dopo il "Derby dei Derby", infatti, la corsa scudetto proseguirà su DAZN anche nelle giornate successive con Milan e Juve in primo piano. Sabato 27 febbraio alle 20.45 i bianconeri saranno di scena al Bentegodi nel 24.mo turno di Serie A e col Verona non sarà una passeggiata. Vista la necessità di rincorrere, Pirlo ha un solo risultato a disposizione per continuare a mettere pressione a chi gli sta davanti e per sperare di accorciare in classifica. Nonostante un rendimento altalenante, la squadra di Juric è sempre un osso duro da affrontare, ma i bianconeri sembrano aver trovato la quadra in mediana e potranno contare sul solito Ronaldo per cercare di archiviare la pratica e rimanere in scia a Inter e Milan.

Segui Hellas Verona-Juventus in esclusiva su DAZN



Milan che nella 25ª giornata di Serie A mercoledì 3 marzo alle 20.45 dovrà invece fare i conti con l'Udinese. Appuntamento assolutamente da non sbagliare per i rossoneri. Visti i tanti impegni ravvicinati, contro i friulani nel turno infrasettimanale Pioli dovrà fare bottino pieno cercando di dosare le forze e sfruttare al massimo la rosa e il turnover. In salute, la squadra di Gotti del resto sta facendo un buon campionato e con De Paul e Llorente è un avversario da maneggiare con molta cura per Ibra & Co.

Segui Milan-Udinese in esclusiva su DAZN

Soprattutto perché la Juve nella 26ª Giornata di Serie A sabato 6 marzo alle 20.45 dovrà affrontare la Lazio e ogni scontro diretto potrebbe essere cruciale nella corsa scudetto. Lotta dalla quale nemmeno la squadra di Simone Inzaghi è ancora tagliata fuori. Dopo un inizio di stagione in salita, i biancocelesti stanno scalando la classifica a suon di vittorie e non hanno alcuna intenzione di mollare la zona Champions grazie ai gol di Immobile. Obiettivo che potrebbe complicare i piani di rimonta della Juve, obbligata a far punti contro un avversario solido, ambizioso e ben messo in campo.

Segui Juventus-Lazio in esclusiva su DAZN



La programmazione DAZN dalla 23ª giornata alla 26ª giornata di Serie A

23ª Giornata

Sabato 20 febbraio 2021, ore 20.45, SASSUOLO-BOLOGNA

Domenica 21 febbraio 2021, ore 12.30, PARMA-UDINESE

Domenica 21 febbraio 2021, ore 15.00, MILAN-INTER

24ª Giornata

Sabato 27 febbraio 2021, ore 20.45, VERONA-JUVENTUS

Domenica 28 febbraio 2021, ore 12.30, SAMPDORIA-ATALANTA

Domenica 28 febbraio 2021, ore 15.00, CROTONE-CAGLIARI

25ª Giornata

Mercoledì 3 marzo 2021, ore 18.30, SASSUOLO-NAPOLI

Mercoledì 3 marzo 2021, ore 20.45, BENEVENTO-VERONA

Mercoledì 3 marzo 2021, ore 20.45, MILAN-UDINESE

26ª Giornata

Sabato 6 marzo 2021, ore 20.45, JUVENTUS-LAZIO

Domenica 7 marzo 2021, ore 12.30, ROMA-GENOA

Domenica 7 marzo 2021, ore 15.00, FIORENTINA-PARMA

Abbonati ora a DAZN e guarda in esclusiva 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9.99€/mese



Come seguire le partite su DAZN

Abbonarsi a DAZN costa 9,99 euro al mese e il servizio si può disdire quando si vuole.

Aderendo al servizio è possibile guardare DAZN con due dispositivi differenti contemporaneamente, connettendo fino a un massimo di sei device totali. E' possibile guardare DAZN con Smart TV, smartphone, tablet, console di gioco e molti altri dispositivi. Maggiori informazioni sui dispositivi disponibili sulla pagina dedicata del sito.

Clicca qui per attivare il tuo abbonamento