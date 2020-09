Inter e Serie BKT protagoniste su DAZN

contenuto sponsorizzato

La nuova stagione di Serie A è appena iniziata e lo show del campionato italiano promette già scintille su DAZN, il primo servizio di streaming live e on demand al mondo interamente dedicato allo sport

Soprattutto per quanto riguarda l'Inter, gli uomini di Antonio Conte saranno infatti subito grandi protagonisti della programmazione targata DAZN, che sabato 26 settembre alle 20:45 trasmetterà prima l'esordio stagionale dei nerazzurri contro la Fiorentina e poi domenica 4 ottobre alle 15.00 replicherà col big match dell'Olimpico contro la Lazio. Due gare delicate per Lukau & Co., chiamati subito a fare risultato e a dimostrare di essere ancora la principale antagonista della Juve per lo scudetto in attesa di altri rinforzi dal mercato.

Contro la Viola, sabato a San Siro i nerazzurri dovranno fare i conti con l'estro e la classe di Ribery, i cambi di passo di Chiesa e Bonaventura, le geometrie di Castrovilli e la voglia di far bene di Kouamé, Cutrone e Vlahovic. Giocatori da maneggiare con cura per i nerazzurri, che potranno comunque affidarsi alla "premiata ditta" Lukaku-Martinez in attacco, alla solidità di Barella e Brozovic in mediana e all'esperienza e alla velocità dei nuovi arrivati Kolarov, Hakimi e Vidal.

"Armi" che l'Inter conta di utilizzare anche domenica 4 ottobre nella sfida ad alta tensione contro la Lazio. All'Olimpico andrà in scena un big match cruciale per gli uomini di Conte, che con i biancocelesti potranno testare immediatamente condizione fisica, soluzioni tattiche e qualità della rosa per puntare al bersaglio grosso. Nella scorsa stagione la squadra di Inzaghi ha dimostrato di poter giocare un gran calcio e anche quest'anno le premesse sono buone per continuare a stupire, crescere e restare in scia alla Juve. Soprattutto se Immobile, Milinkovic, Luis Alberto e Correa dovessero continuare ad avere lo stesso rendimento in termini di gol, assist, solidità e qualità di gioco.

Giornata 2

Inter-Fiorentina, sabato 26 settembre ore 20:45

Spezia-Sassuolo, domenica 27 settembre ore 12:30

Verona-Udinese, domenica 27 settembre ore 15:00

Giornata 3

Udinese-Roma, sabato 3 ottobre ore 20:45

Atalanta-Cagliari, domenica 4 ottobre ore 12:30

Lazio-Inter, domenica 4 ottobre ore 15:00

Insieme allo spettacolo della Serie A, per quanto riguarda il calcio italiano su DAZN questo weekend parte anche lo show della Serie BKT, campionato sempre avvincente e combattuto fino all'ultima giornata. Il primo appuntamento è fissato per venerdì 25 settembre alle 16:45. Ad aprire la stagione sarà Monza-Spal, match ad alto tasso tecnico con i brianzoli subito pronti a dimostrare di essere la squadra da battere per la promozione in Serie A. Su DAZN poi si potranno seguire tutte le gare del campionato cadetto, senza perdersi nemmeno una sfida.

Serie BKT: il programma delle prime due giornate

Giornata 1

Monza-Spal, venerdì 25 settembre ore 16:45

Brescia-Ascoli, sabato 26 settembre ore 14:00

Cosenza-Entella, , sabato 26 settembre ore 14:00

Frosinone-Empoli, , sabato 26 settembre ore 14:00

Lecce-Pordenone, , sabato 26 settembre ore 14:00

Pescara-Chievo, , sabato 26 settembre ore 14:00

Salernitana-Reggina, , sabato 26 settembre ore 14:00

Venezia-Vicenza, , sabato 26 settembre ore 16:00

Cremonese-Cittadella, domenica 27 settembre ore 15:00

Reggiana-Pisa, domenica 27 settembre ore 21:00

Giornata 2

Chievo-Salernitana, sabato 3 ottobre ore 14:15

Ascoli-Lecce, sabato 3 ottobre ore 16:15

Empoli-Monza, sabato 3 ottobre ore 16:15

Vicenza-Pordenone, , sabato 3 ottobre ore 16:15

Reggina-Pescara, sabato 3 ottobre ore 16:15

Spal-Cosenza, sabato 3 ottobre ore 16:15

Venezia-Frosinone, sabato 3 ottobre ore 16:15

Entella-Reggiana, sabato 3 ottobre ore 16:15

Pisa-Cremonese, domenica 4 ottobre ore 15:00

Cittadella-Brescia, domenica 4 ottobre ore 21:00

La squadra di commento

Per raccontare al meglio le sfide della Serie BKT è confermata la "DAZN Squad". Un team giovane di professionisti dallo stile unico, capaci di fare immedesimare i tifosi nei protagonisti sul campo e accompagnandoli nel cuore dell’azione.

Il team: Riccardo Buscaglia, Riccardo Mancini, Edoardo Testoni, Dario Mastroianni, Gabriele Giustiniani e Giovanni Barsotti. Mentre Alessandro Iori continuerà a raccontarci Zona Goal, l’appuntamento più atteso dai tifosi della Serie BKT.

Come seguire le partite su DAZN

Abbonarsi a DAZN è facile, costa 9,99 euro al mese e il servizio si può disdire quando si vuole.

Aderendo al servizio è possibile guardare DAZN con due dispositivi differenti contemporaneamente, connettendo fino a un massimo di sei device totali. E' possibile guardare DAZN con Smart TV, smartphone, tablet, console di gioco e molti altri dispositivi. Maggiori informazioni sui dispositivi disponibili sulla pagina dedicata del sito.

