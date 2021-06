Moto3 Sachsenring: Acosta torna alla vittoria, Foggia terzo con rimpianti

Pedro Acosta vince il Gp di Germania in Moto3. Il pilota della Ktm taglia per primo il traguardo del Sachsenring al termine di una gara decisa soltanto nell'ultimo giro. Con questo successo, il quarto stagionale, lo spagnolo allunga in classifica generale, visto il settimo posto di Garcia. Al secondo chiude Toba, mentre sul gradino più basso del podio si piazza Dennis Foggia, terzo dopo la penalizzazione ad Alcoba ma con molti rimpianti.