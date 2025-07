Joao Felix, al Milan negli ultimi sei mesi dello scorso campionato, è ufficialmente un giocatore dell'Al Nassr. Il portoghese troverà in Arabia Saudita il compagno di nazionale Cristiano Ronaldo. Per il fantasista ex Chelsea e Barcellona, un contratto di due anni fino al 2027 a 17,5 milioni di euro a stagione. Il suo cartellino è invece costato 50 milioni di euro.