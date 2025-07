Sassuolo, ufficiale l'acquisto di Koné dal Marsiglia

Nato ad Abidjan in Costa d’Avorio, a 7 anni Ismaël si trasferisce a Montreal e inizia subito a giocare per i Notre-Dame-de-Grâce Panthers, fin quando viene notato dal CS Saint-Laurent, dove vince la medaglia di bronzo nel campionato Under 17. Dopo alcuni provini con due club belgi, a causa del Covid torna in Canada ad allenarsi con la squadra Under 23 del CF Montreal, guadagnandosi la chiamata in prima squadra nel 2021.