La Roma è sempre a caccia di un attaccante e uno dei nomi più blasonati che il mercato propone è senza dubbio quello di Claudio Echeverri. Da quando è sbarcato lo scorso febbraio al Manchester City ha totalizzato soltanto tre presenze, motivo per cui gli inglesi potrebbero mandarlo in prestito per farsi le ossa con i giallorossi che ci pensano come riportato da La Repubblica.