Liverpool, Mac Allister: "Stiamo facendo un mercato incredibile"

In un'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club, il centrocampista del Liverpool Alexis Mac Allister ha parlato così del mercato fatto fin qui da parte del club inglese: "È incredibile. Penso che abbiamo fatto grandi aggiunte alla squadra, i nuovi arrivati stanno dimostrando in ogni singola sessione di allenamento quanto siano bravi. Sono abbastanza sicuro che questa sarà un'ottima stagione per noi. Hanno portato nuova energia, una bella energia, soprattutto Jeremie! Sorridono sempre, si vede quanto siano felici di essere qui e speriamo che possano aiutarci a vincere altri titoli".