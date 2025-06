Lazio, Marcos Antonio riscattato dal San Paolo. Rinnovo per Vecino

Si muove il mercato in casa Lazio con la cessione di Marcos Antonio. Il centrocampista brasiliano era stato ceduto in prestito al San Paolo lo scorso anno e dopo una buona stagione il club paulista ha deciso di riscattarlo. Nelle casse della Lazio poco più di quattro milioni di euro per la cessione dell'ex Shatkhar, che proprio sotto la guida di Sarri non era risucito a esprimere le sue qualità. Il tecnico toscano potrà invece contare su Matias Vecino, che nonostante le voci di un possibile addio è pronto a firmare il rinnovo di contratto. Il centrocampista uruguaiano rimarrà almeno per un'altra stagione a Formello, garantendo così esperienza e personalità per il secondo atto dell'avventura di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio.